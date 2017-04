Metrotvnews, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta dinilai tak mempertimbangkan kerugian nonfisik saat membangun stasiun Mass Rapid Trans (MRT) di wilayah Haji Nawi, Fatmawati, Jakarta Selatan.



Anggapan itu dinyatakan enam kepala keluarga (KK) yang mengajukan keberatan atas penilaian lahan yang dilakukan pemerintah terhadap lahan mereka.

"Pemerintah tak mempertimbangkan kerugian nonfisik yang ditanggung pemilik lahan," ujar Mahis G.L., pemilik Toko Serba Indah, saat ditemui Metrotvnews.com, Jumat 6 April 2017.Ia dan beberapa pemilik lahan mengaku menjadi korban dari kebijakan Pemerintah DKI. Sebab, bagian depan dari lahan yang dimiliki harus dibebaskan untuk pembangunan stasiun.Menurutnya, kerugian nonfisik dari adanya proyek MRT adalah hancurnya usaha mereka. "Orang tak akan lagi mau mampir ke toko kami karena lahan parkirnya sudah diamputasi proyek MRT," kata dia.Belum lagi, kata dia, masalah stok barang yang sudah dibeli dan teronggok di toko. "Siapa yang mau menjamin semua terjual? Pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal itu."Dia meminta penilai atau appraisal memasukkan faktor nonfisik. Apalagi lokasi yang disasar untuk pembangunan MRT merupakan daerah padat usaha. Hampir semua lahan di pinggir jalan memiliki nilai bisnis."Keuntungan yang kita dapat dari ganti rugi tak setimpal dengan risiko kehilangan pemasukan toko untuk tahun-tahun selanjutnya," kata Mahis.Sebelumnya, Kepala Bagian Penataan Kota dan lingkungan hidup Pemkot Jaksel, Bambang Eko Prabowo, mengatakan masih ada 26 bidang lahan yang belum dibebaskan untuk proyek ini. Sebagian besar pemilik tanah sebenarnya setuju melepas lahan mereka, tapi enam di antaranya menolak harga yang ditawarkan pemerintah."Harusnya Februari sudah selesai, namun kita serahkan proses tersebut sekarang ke pengadilan (konsinyasi)," kata Bambang, Selasa 4 April.Bambang mengakui pembebasan lahan menghambat pembangunan MRT. Namun, PT MRT Jakarta sudah menyiasati dengan membangun di titik lahan yang sudah dibebaskan. Bambang optimistis target pengoperasian pada Maret 2019 bisa terlaksana.Lokasi bidang tanah yang belum dibebaskan berada di sepanjang Jalan Raya Fatmawati, Cipete, hingga Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Tim appraisal sudah menetapkan harga paling mahal Rp50 juta per meter. Namun, pemilik lahan meminta kenaikan harga hingga Rp150 juta per meter."Mereka mengaku harga tersebut berdasarkan aspek perhitungan kerugian yang didapat," ujar Bambang.Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Hikmat, mengatakan, di lahan itu masih berdiri bangunan seperti toko. Pihaknya memaksimalkan waktu yang ada dengan membangun jalur yang tanahnya sudah dibebaskan.Hikmat mengatakan, lahan yang harus dibebaskan sampai 2016 sebanyak 483 bidang dengan luas 133.703 meter per segi. Namun, ada 26 bidang tanah yang belum bisa dibebaskan dan telah masuk proses konsinyasi.(UWA)