Ahok: Yang Bakar Bunga Belum Move On

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan para pendukungnya sudah move on dari euforia Pilkada DKI. Kalaupun ada yang belum move on, dia menganggap sikap itu datang dari kalangan buruh.



"Siapa bilang belum move on? Semua oke kok. Yang enggak move on itu yang bakar-bakar bunga," kata Ahok sambil tertawa di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2017.

Ahok bersyukur usai Pilkada DKI Jakarta semuanya berjalan damai. Dia juga mengatakan tidak ada kekerasan setelah Pilkada berakhir.Sebelumnya, salah satu artis pendukung Ahok-Djarot, Tompi meminta agar para pendukung kedua pasangan, baik duet ahok-Djarot maupun Anies-Sandi, segera move on. Sikap move on ini bisa dipakai sebagai energi positif untuk sama-sama membangun DKI Jakarta."Segera move on. Jadi energinya digunakan untuk hal-hal yang positif," kata Tompi, Rabu 3 Mei 2017.Setelah ada hasil hitung cepat, Ahok-Djarot meminta warga dan para pendukungnya untuk legowo. Ahok pun berjanji dirinya akan membantu Anies-Sandi untuk membangun Jakarta.Saat memperingati Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2017, massa buruh membakar beberapa karangan bunga untuk Ahok-Djarot yang ada di Balai Kota. Massa buruh juga membakar karangan bunga di sepanjang trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan.(YDH)