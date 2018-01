Perusahaan Startup Belum Berkontribusi Penuh bagi Investasi Indonesia

Jakarta: ‎Sejumlah perusahaan startup dan e-commerce telah mengklaim menjalankan investasi puluhan triliun rupiah di Indonesia. Tapi‎, angka itu belum masuk dari data realisasi investasi BKPM di sepanjang tahun ini. Demikian disampaikan langsung Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong ‎di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.



"Kalau kita lihat pengumuman dari perusahaan e-commerce atau startup, banyak pengumuman mengenai investasi triliunan bahkan puluhan triliun. Tapi angka ini setahu saya masih belum tercermin dalam data base BKPM. Karena ini fenomena yang mendadak, baru dua tahun terakhir. Bukan berarti sebelum 2015 tidak ada, tapi skalanya masih kecil," ujar dia.

Selama ini, bilang Thomas, BKPM masih kesulitan untuk menelusuri masuknya investasi di sektor tersebut. Selain itu, BKPM juga belum bisa memastikan klasifikasi dari investasi di sektor e-commerce dan start up.



"Tiba-tiba secara mendadak angkanya melonjak jadi miliaran USD, terus terang saya merasa kita sedikit keteteran dan fenomena yang mendadak‎. Kita seringkali mengalami kesulitan klasifikasi ke dalam bidang usaha yang mana, karena sangat beragam. Apa Go-Jek itu portal atau transportasi. Jadi ini juga suatu pendataan yang hemat dan perlu dibenahi dalam 1-3 tahun," papar dia.



Berdasarkan perhitungan BKPM total investasi di sektor e-commerce mencapai USD4,8 miliar pada 2017. Tapi, belum semua dari angka tersebut masuk ke Indonesia. Biasanya, perusahaan e-commerce menggelontorkan investasi secara bertahap.



"‎Ini tentu tidak semuanya serentak di depan, tapi berangsur secara bertahap dalam beberapa tahun," bilang dia.



Terlepas dari itu semua, Thomas menyatakan, ‎potensi investasi di sektor e-commerce dan start up memang sangat besar. Bahkan porsinya sudah melebihi 50 persen investasi di migas dan 20 persen dari Penanaman Modal Asing (PMA).‎.



"‎Tapi sudah kelihatan angkanya sangat besar. Sebagai pembanding, total investasi 2017 di sektor migas USD9 miliar. Total investasi e-commerce dan startup sudah lebih dari separuh investasi di migas. Jadi skalanya sudah besar. Pertumbuhannya 30 persen hingga 50 persen per tahun," jelas dia.



Adanya hal itu, Thomas menambahkan, harus ada ruang khusus dan nyaman yang diberikan oleh pemerintah bagi e-commerce dan startup. Jika tidak, maka potensi investasi tersebut bisa diambil alih oleh negara lain.‎



"Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk dijaga baik-baik dan jangan sampai ini menghadapi kendala atau faktor negatif," pungkas dia.





(SAW)