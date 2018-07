Gabung GPN, Bank DKI Dijamin Berikan Kemudahan Bertransaksi

Jakarta: Bank DKI turut bergabung dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut akan memberikan beragam kemudahan bagi masyarakat.



"Kita mendukung karena akan meningkatkan interoperabilitas dan interkonektivitas dari berbagai layanan," kata Sandi saat ditemui di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pada Jum'at 27 Juli 2018.

Menurutnya, yang paling dapat mengambil manfaat adalah program-program pemerintah. "OK Trip, Ok Oce dan juga beberapa program lain yang kita harapkan bisa meningkatkan efisiensi dan memandirikan bangsa," terangnya.



Ia menambahkan manfaat GPN juga akan dirasakan para pengguna KJP plus. "Pengguna kartu KJP plus itu ada 900 ribu lebih, ini nanti kita akan tukar semua kartunya dengan GPN ini," ujar dia.



Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Trisno Nugroho menyampaikan GPN merupakan sistem yang diciptakan BI untuk menunjang beragam jenis transaksi. Selain masyarakat mendapat kemudahan, potongan pembayaran yang dikembalikan dari setiap transaksi lebih rendah dan dipastikan keamanannya. Selain itu, lebih memberikan keuntungan bagi negara.



"Nasabah akan dimudahkan transaksi lebih efisien, murah dan aman sebab semua di Indonesia karena tergabung di dalam jaringan di Indonesia sendiri," ungkap Trisno.



Ke depan pemprov DKI menargetkan 70 ribu orang di lingkungan pemprov akan sudah memakai GPN. "Targetnya mungkin 6-12 bulan bisa, seluruh di lingkungan pemprov 70 ribu dapat logo BPN ini dan ikut bergabung di sistem pembayaran," pungkas Sandi.





(YDH)