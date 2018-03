Anies: Persoalan Tanah Abang Jangan Dijadikan Wacana Politik

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta meminta kebijakan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak dipolitisasi. Ia khawatir polemik Tanah Abang justru mengaburkan tujuan pemerintah dalam penataan.



"Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan sebagai wacana politik," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2018.

Baca: Mantan Wagub Ingatkan Anies-Sandi tak Ganggu Fungsi Jalan



Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan tak akan ada diskusi teknokratik bila penataan dijadikan 'mainan' politik. Isu soal penataan lalu lintas, pedagang kaki lima, hingga pengguna jalan lainnya akan tenggelam.



"Kalau menjadi politik itu menjadi siapa di posisi apa, lalu sikapnya bagaimana. Karena itu saya mengajak kepada semua mari lihat persoalan Tanah Abang ini sebagai masalah teknokratik," ucap dia.



Baca: Perpindahan PKL Jatibaru Masih Wacana



Anies tetap memandang pembukaan Jalan Jatibaru bukan solusi. Sopir angkot di kawasan Tanah Abang diminta berdiskusi mencari solusi.



"Kalau masalahnya di Ok Otrip kita bicarakan Ok Otrip-nya. Bila ada masalah ya kita bicarakan masalahnya, bukan kemudian membatalkan semuanya," tegas dia.



Seorang sopir angot M08 Tanah Abang-Kota Abdul Rosyid mengancam bakal mempersoalkan kebijakan Anies ke Pengadilan. Ia menuntut Anies membuka jalan Jatibaru.



"Kalau keputusan itu tidak digubris saya bawa ke pengadilan. Saya ingin jalan itu dibuka," tegas Rosyid di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.



Baca: Sumber Dana Pembangunan Skybridge Tanah Abang Dipertanyakan



Rosyid menjelaskan solusi Pemprov DKI berupa OK Otrip tidak sesuai harapan. Apalagi, Pemprov mematok jarak tempuh 190 kilometer untuk satu sopir dalam satu hari.



"Sementara trayek saya enggak sampai segitu. Satu ritase saya hanya bisa 10 kilometer, kalau setengah hari cuma 5 kali keliling, jadi cuma 50 kilometer," ucap dia.



Dalam sehari, Rosyid hanya bisa 10 kali bolak-balik. Artinya, Rosyid hanya mampu menempuh 100 kilometer per hari.



"Sementara armada di Tanah Abang itu ada 260 unit di trayek saya. Tapi untuk OK Otrip cuma 90. Sisanya ke mana?" tanya Rosyid.





(OJE)