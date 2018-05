Sandiaga ajak Pelajar Move On

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta para pelajar meninggalkan kebiasaan buruk. Seperti melakukan perundungan (bullying), mengonsumsi narkoba dan tawuran.



"Generasi sehat harus setop bullying, enggak boleh bully. Itu aura negatif harus disetop, laporin, sudah enggak cool lagi. Bullying adalah zaman old, kita harus move on" kata Sandi di SMK Negeri 27 Jakarta, Jalan Doktor Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.



Sandia mengatakan, gaya hidup modern adalah gaya hidup yang sehat dan memiliki otak yang cerdas.



"Zaman now enggak boleh lagi ada bullying. Itu mengakibatkan depresi mental, menjadi satu permasalahan di kemudian hari," tegas Sandi.



Sandi mengimbau pelajar memerangi narkoba dan tidak merokok. Hal itu penting untuk menjalani hidup sehat sesuai dengan program yang dicanangkan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).



"Sudah enggak zamannya narkoba. Ngerokok itu zaman old, bakar rokok itu gaya anak jadul (zaman dulu). Kita tinggalkan aktivitas-aktivitas di zaman old. Masuk bulan Ramadan kita ubah daya pikir kita," imbuhnya.



Sandi mengimbau para siswa dan masyarakat giat berolahraga demi terciptanya daya saing yang kuat dalam mencapai target Jakarta kota ekonomi terbesar 7 di dunia.



"Kita enggak bisa nyantai, enggak bisa longrest, enggak bisa terlena, kita harus olah raga. Segala macam bentuk, bisa jalan kaki, senam yang lumayan menguras keringat, kita juga bisa basket, cycling, lari," tutur Sandi.



Bagi Sandi masyarakat yang giat olah raga, fisik dan daya pikirannya menjadi sehat. Kemudian, memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa mendatang.









(FZN)