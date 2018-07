Uji Coba OK Otrip Diperpanjang Lagi

Jakarta: Masa uji coba program One Karcis One Trip (OK Otrip) berakhir pada Minggu, 15 Juli 2018. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, uji coba bakal diperpanjang hingga pertengahan Agustus.



"Rencananya diperpanjang karena ada keyakinan dari BPPBJ yang sekarang lagi menghitung angka OK Otrip rupiah per-kilometernya dan berdasarkan masukan dari operator mereka ingin juga sesuai dengan imbauan pak gubernur ingin bergabung akhir bulan ini," ujar Sandi di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.

Ia mengaku, OK Otrip belum mencapai target jumlah operator yang ikut bergabung. Pihaknya bakal memberikan tenggat waktu untuk uji coba OK Otrip yang ketiga hingga akhir Juli.



"Akhir Juli atau pertengahan Agustus kita lagi tentukan nanti diumumkan. Karena baru habis hari ini akan diumumkan perpanjanganya sampai kapan," tutur dia.



Sandi menyebut, Pemprov DKI menargetkan 11 operator yang bergabung dalam OK Otrip. Saat ini, baru dua operator yang bergabung.



"Dari 11 operator kita ingin dua atau tiga bergabung lagi sehingga dapat 50 persen dari target 11 operator. Dari 30 trayek ini kita targetkan paling tidak ada 30 hingga 35 persen trayek itu bisa dicapai bulan ini," imbuh Sandi.



Program uji coba OK Otrip awalnya diadakan pada Februari-April 2018. Uji coba kedua dilakukan hingga 15 Juli 2018. Kini, uji coba ketiga bakal dilaksanakan hingga akhir Juli atau pertengahan Agustus 2018.







(REN)