Underpass Mampang Dibuka Pekan Depan

Jakarta: Underpass yang menghubungkan Jalan Buncit Raya - Jalan Rasun Said, Kuningan, Jakarta Selatan rencananya akan dibuka pekan depan. Saat ini pekerjaan dalam tahap finishing.



Project Production Manager Yani Rahman mengatakan, pada 9 April nanti akan serah terima pertama pekerjaan atau provisional hand over (PHO). PHO akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.



"7 april pembukaan untuk uji coba jalur. Tanggal 9 baru kita persiapan untuk menyelesaikan semua," kata Yani di Underpass Mampang, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 2 April 2018.



Yani mengatakan, tahap akhir ini tidak melibatkan banyak pekerja. "Di sini yang lagi kita kerjakan adalah precast wall (dinding beton), pemasangan beberapa lampu dan pengecatan," terang Yani.



Underpass Mampang-Kuningan yang dipegang oleh PT Adhi Karya ini diperkirakan menelan biaya Rp200 miliar dengan panjang 860 meter.



Pantauan Medcom.id di lokasi proyek, sudah tidak ada lagi alat-alat berat. Pekerja hanya melakukan pembersihan. Seperti diketahui, proyek ini seharusnya selesai pada Desember 2017.









