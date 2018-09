Sigit Prioritaskan OK OTrip

Jakarta: Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko bakal bekerja cepat usai dilantik. Dia bakal memprioritaskan OK OTrip.



"Kita sekarang lagi fokus OK OTrip. Kita sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa operator," kata Sigit saat dihubungi, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

Salah satu operator yang sudah bergabung yakni Koperasi Wahana Kaplika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur. Ia yakin OK OTrip bisa diterima masyarakat luas.



"Karena kita juga sudah uji coba sebanyak empat kali. Jadi masyarakat sudah tersosialisasi dan teredukasi," tutur dia.



Uji coba OK Trip sudah diperpanjang sampai empat kali. Berdasarkan jadwal, uji coba akan berakhir 30 September 2018 dan mulai dijalankan awal Oktober 2018.



(Baca juag: Pengusaha Angkot Enggan Bergabung OK OTrip)



Sigit juga bakal fokus pada persiapan Asian Para Games 2018. Dishub dan Dirlantas Polda Metro Jaya tengah fokus melakukan uji coba lalu lintas menuju venue-venue pertandingan.



"Waktu tempuh dari Paravillage ke venue adalah 55 menit. Kenapa lebih panjang dibanding Asian Games? karena mengutamakan safety. Karena ada atlet yang menggunakan kursi roda sehingga kecepatannya harus dikurangi," terang dia.



Sejak kemarin, Dishub DKI dipimpin oleh Plt Kepala Dinas. Pasalnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah dirotasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih menunjuk Plt. ketimbang pengganti Andri.







(REN)