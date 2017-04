Kata Warga soal Proyek MRT yang Terkendala Pembebasan Lahan

Metrotvnews, Jakarta: Pembangunan jalur Mass Rapid Trans (MRT) di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan terkendala pembebasan lahan. Pemilik lahan meminta uang ganti rugi pembebasan lahan hingga Rp150 juta per meter.



Warga Banjarsari, Fatmawati, Jakpar menilai hal tersebut tak relevan. Sebab ada kepentingan masyarakat umum di pembangunan jalur MRT ini. "Ya kalau sadar harusnya rela ya. Ini kan buat angkutan semua orang," ujarnya kepada Metrotvnews.com, Jumat 7 April 2017.

Perempuan yang tinggal tak jauh dari pembangunan jalur MRT bakal mengalah, jika lahan rumahnya diperlukan untuk kepentingan umum. Dia hanya akan meminta ganti rugi wajar, meski sudah puluhan tahun tinggal. "Kalau saya sih pakai saja," ujarnya ringan.Bagi Jakfar, pemakaian lahan untuk fasilitas umum harus diutamakan. Apalagi program Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertujuan mengoptimalisasi angkutan umum dan dampaknya pada penurunan kemacetan. "Ya untuk kepentingan orang banyak, kita harus mengalah," pungkasnya.Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com, lahan yang akan dibebaskan berada di pinggir jalan. Lahan tersebut hanya dipakai sebagai tempat parkir.Sebelumnya, Kepala Bagian Penataan Kota dan lingkungan hidup Pemkot Jaksel, Bambang Eko Prabowo, mengatakan, masih ada 26 bidang lahan yang belum dibebaskan untuk proyek ini. Sebagian besar pemilik tanah sebenarnya setuju melepas lahan mereka, tapi enam di antara mereka menolak harga yang ditawarkan pemerintah."Harusnya Februari sudah selesai, namun kita serahkan proses tersebut sekarang ke pengadilan (konsinyasi)," kata Bambang, Selasa 4 April 2017.Bambang mengakui pembebasan lahan menghambat pembangunan MRT. Namun, PT MRT Jakarta sudah menyiasati dengan membangun di titik yang sudah dibebaskan. Bambang optimistis target pengoperasian pada Maret 2019 bisa terlaksana.Lokasi bidang tanah yang belum dibebaskan berada di sepanjang Jalan Raya Fatmawati, Cipete hingga Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Tim apresial sudah menetapkan harga paling mahal Rp50 juta per meter. Namun, pemilik lahan meminta kenaikan harga hingga Rp150 juta per meter."Ada yang mematok Rp100 juta hingga Rp150 juta per meter. Mereka mengaku harga tersebut berdasarkan aspek perhitungan kerugian yang didapat," ujar Bambang.Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Hikmat, mengatakan, di lahan itu masih berdiri bangunan seperti toko. Pihaknya memaksimalkan waktu yang ada dengan membangun jalur yang tanahnya sudah dibebaskan.Hikmat mengatakan, lahan yang harus dibebaskan sampai 2016 sebanyak 483 bidang dengan luas 133.703 meter per segi. Namun, ada 26 bidang tanah yang belum bisa dibebaskan dan telah masuk proses konsinyasi.(YDH)