4 Program Anies Diupayakan Masuk Anggaran DKI

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPRD DKI, Syarif, berupaya memasukkan empat program yang diusung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.



"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pntar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk masuk ke anggaran perubahan atau KUAPPAS 2018," kata Syarief di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.



Syarief mengatakan, penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD) sudah dimulai. RKPD ini akan diproses di satuan kerja peragkat daerah (SKPD) terkait dan akan menjadi KUA-PPAS Perubahan 2017.



Setelah itu, KUAPPAS akan dibahas dengan DPRD DKI dan kemungkinan besar akan ada revisi. Hal ini bisa digunakan untuk memasukkan program-program tersebut.



"Mungkin akan direvisi mana yang enggak bisa dilaksanakan dalam RKPD untuk menyusun KUA-PPAS. Kalau RKPD buat perubahan sepertinya bisa 20-30 persen masuk program Anies-Sandi," katanya.



Tim Anies-Sandi akan berbicara dengan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, untuk menggodok kemungkinan masuknya empat program tersebut. Syarief mengatakan, timnya akan berbicara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaj Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat terkait program-program ini.



"Kita akan bicara langsung ke gubernur dan wagub. Intinya yang dibicarakan RKPD perubahan dan KUAPPAS harus mengakomodir pelaksanakan 3 bulan," kata Syarief.



Menurut Syarief perubahan itu penting, karena yang melaksanakan programnya adalah gubernur terpilih. Karena itu, gubernur terpilih harus punya andil dalam penyusunan anggaran.



"KUAPPAS penetapan 2018 itu yang mengajukan memang gubernur lama, tapi yang menggunakan gubernur baru. Bulan Oktober sudah tergambar janji gubernur baru. Kalau dia tidak diikutkan bisa repot," ujarnya



Syarief menegaskan, jika program-program Anies-Sandi di KUAPPAS Perubahan 2017 dan KUAPPAS 2018 ditolak, pihaknya tak akan berdiam diri. Dia bilang, masih ada kesempatan buat mengubah RPKAD.



"Ada saran dari pejabat Kemendagri, itu RKPD bisa direvisi oleh gubernur baru, setelah dilantik boleh,"kata politikus Gerindra itu.







(FZN)