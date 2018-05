Sandi Berlari Bersama Abang None Jakarta 2018

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengikuti kegiatan Jakarta Berlari bersama Finalis Abang dan None Jakarta 2018. Sebelum berlari, Sandi memberikan semangat kepada peserta.



"Selamat pagi, are you ready to run? Hati hati di jalan, stay in the group, enjoy the run. Sampai ketemu di finish," kata Sandi, di halaman pendopo Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Mei 2018.

Jakarta Berlari ini dimulai pukul 07.10 WIB. Sandi mengikuti Jakarta Berlari ditemani Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefulloh, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Tinia Budiati.



Untuk track Jakarta Berlari ini dimulai dari halaman Pendopo Balai Kota, lalu melewati IRTI Monas dan menyisir pintu timur dekat patung kuda MH. Thamrin untuk memasuki area Monas.



Pantauan Medcom.id pukul 07.37 WIB, Sandi mempimpin rombongan berlari memasuki area halaman Pendopo Balai Kota. Setelah berlari, peserta mengikuti senam bersama.







