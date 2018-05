Rekayasa Arus Lalu Lintas Selama Aksi Solidaritas di Monas

Jakarta: Pihak kepolisian merekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan beberapa rute kendaraan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kondisi itu dilakukan selama pelaksanaan aksi solidaritas untuk Palestina, Jumat, 11 Mei 2018.



Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menuturkan pihaknya bakal memberikan pengawalan agar kegiatan acara aksi yang mengambil tema "Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis" itu berjalan dengan lancar. Massa yang akan datang bakal diarahkan agar lalu lintas kendaraan tetap lancar.

"Pengawalan akan dilakukan terhadap sejumlah massa aksi yang datang dari berbagai daerah," ucap Budiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Mei 2018.



Menurut Budiyanto, pengalihan arus lalu lintas ini berlaku terutama di objek vital. Sekitar Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat bakal mendapatkan perhatian khusus.



Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke kiri ke Jalan Juanda. Sementara arus lalu lintas dari Jalan Lapangan Banteng menuju Jalan Veteran dialihkan ke kanan ke Jalan Pos.



Arus lalu lintas yang dari Jalan Gunung Sahari menuju Jalan Dr Sutoyo diluruskan ke Gunug Sahari. Kemudian Arus lalu lintas dari Jalan Senen Raya menuju Jalan Budi Utomo diluruskan ke Jalan Gunung Sahari.



Arus lalu lintas yang dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira. Arus lalu lintas yang datang dari arah Simpang Lima Senin menuju RSPAD diluruskan ke Jalan Senen Raya-Wahidin.



Arus lalu lintas yang dari Cikini Raya menuju M Ridwan Rais dialihkan ke kanan Jalan Kwitang Raya atau arus lalu lintas dari arah Jalan Kwitang diputarbalikkan kembali ke Jalan Kwitang Raya, serta yang dari Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Kwitang Raya.



Arus lalu lintas yang dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih atau Tanah Abang. Arus lalu lintas yang dari arah Abdul Muis diluruskan ke Jalan Harmoni maupun Fachrudin



Arus lalu lintas yang datang dari arah Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Fachrudin begitu juga sebaliknya.



Pengalihan arus lalu lintas juga berlaku di sekitar Gedung DPR/MPR. Kendaraan massa yang datang dari Jalan Asia Afrika diarahkan balik ke arah Jalan Asia Afrika atau lurus ke arah Pospol Palmerah.



Pengalihan di flyover Senayan, kendaraan massa dari arah timur diarahkan belok kiri ke Jalan Gerbang Pemuda. Tidak ada yang lurus menuju depan Gedung DPR/MPR.



Untuk kawasan Semanggi, kendaraan massa dari arah timur diarahkan belok kiri ke arah Bundaran Senayan. Kendaraan tidak ada yang lurus ke arah Barat.



Kendaraan massa dari arah Selatan diarahkan lurus ke arah utara Bundaran HI. Semantara kendaraan massa dari arah Utara diarahkan lurus ke arah Bundaran Senayan.



Arus lalin di Tol Dalam Kota dari arah Timur/Cawang mengarah ke barat yang akan keluar offramp cakra diluruskan dan keluar melalui offramp Slipi Jaya. Arus lalin dari arah yang menuju Bundaran HI melalui Simpang Susun Semanggi diluruskan ke arah Slipi Jaya.



Arus lalin dari arah Cawang yang yang menuju Bundaran HI melalui Semanggi atas diluruskan ke arah Slipi Jaya. Arus lalin dari arah Blok M/Bundaran HI dialihkan melingkar Semanggi arah timur/Cawang. Arus lalin dari arah Slipi Jaya yang menuju Bundaran HI diluruskan melalui Jalan Rasuna Said.



Peserta aksi dari wilayah Tangerang dan Banten bakal dikawal dan diarahkan menuju Masjid Istiqlal melalui keluar Tol Tomang-Jalan Tomang Raya-Jalan Caringin-Jalan Suryopranoto-Jalan Juanda-Jalan Pasar Baru-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Katedral-Jalan Pejambon-Masjis Istiqlal. Polisi mengupayakan agar peserta aksi tidak melalui Tol Dalam Kota mengarah Simpang Susun Semanggi.



Peserta aksi dari wilayah Bekasi menuju Masjid Istiqlal diarahkan melalui Tol Ir Wiyoto Wiyono-keluar offrame Cempaka Putih-Jalan R Suprapto-Jalan Senen Raya-Jalan Banteng Selatan-Jalan Pejambon-Masjid Istiqlal.



Sementara Peserta dari wilayah Bogor dan Depok yang akan menuju parkir IRTI diarahkan melalui Tol MT Haryono-keluar offramp Tegal Parang-TL Kuningan-Tekuk Kanan-Jalan Rasuna Said-Jalan Cokro Aminoto-Jalan Dr Sam Ratulangi-Jalan Cut Mutia-Jalan Menteng Raya-Jalan Medan Merdeka Selatan-Parkir IRTI.



Peserta aksi dari wilayah Bogor dan Depok juga akan diarahkan melalui Tol Dalak Kota-keluar offramp Slipi Jaya-Jalan Tomang Raya-Jalan Suryo Pranoto-TL Harmoni-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Selatan-parkir IRTI.





