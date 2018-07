450 Tong Sampah Jerman Disiapkan untuk Asian Games 2018

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta mendambakan area yang bersih saat pertandingan Asian Games 2018. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bakal menyiapkan seluruh fasilitas, termasuk tong sampah asal Jerman.



"Kami kerahkan di venue dan wisma atlet armada kebersihan, di antaranya truk sampah compactor 16 unit, road sweeper 40 unit, gerobak motor 100 unit dan tong sampah Jerman 450 unit," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.

Dinas Lingkungan Hidup juga akan menyiapkan bus toilet sebanyak 25 unit, bus toilet khusus penyandang disabilitas dua unit, dan truk tanki air bersih dan kotor 10 unit. Pihaknya juga telah membangun TPS 3R di Gelora Bung Karno dan di Wisma Atlet Kemayoran tahun lalu.



"Di sini, sampah dari Kawasan GBK dan Kemayoran dipilah dan sampah organiknya diolah menjadi kompos," tutur dia.



Asian Games Harus Less Waste Event



Selain melengkapi venue dan wisma atlet dengan sarana dan prasarana kebersihan, Isnawa juga menyosialisasikan kampanye less waste event. Konsep ini terinspirasi dari penyelenggaraan Olimpiade London beberapa tahun lalu.



"Mereka terlibat dengan aksi tidak menggunakan plastik, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, menggunakan moda transportasi umum, melakukan penghematan energi, dan menanam pohon. Dari situ ternyata pemerintah dan warga kota dapat sangat kompak menjadikan kotanya layak dan menjadi idaman negara lain," kata dia.



Isnawa yakin, kondisi itu bisa diterapkan di Jakarta. Tetapi, butuh kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Asian Games 2018 diharapkan menjadi momentum kebersamaan untuk menciptakan perubahan bagi Jakarta dengan keterlibatan warga kotanya.



"Kita telah membuktikan kesuksesan kolaborasi antara pemerintah dan warga Jakarta beberapa waktu lalu dengan menjadikan Jakarta pemenang global ajang We Love Cities 2018," pungkas dia.



