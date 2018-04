Gaya Wagub Sandi Saat Ngejam Bareng Anak Buah

Jakarta: Usai bekerja seharian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memiliki cara sendiri untuk melepas penat. Di lantai 22 Blok G Gedung Balai Kota, Sandi menunjukkan keahliannya dalam memetik gitar.



Lagu Nusantara ciptaan Koes Plus jadi lagu pertamanya saat ngejam bersama anak buah. Merasa tak banyak yang tahu dengan lagu tersebut, Sandi akhirnya memainkan lagu Surat Cinta untuk Starla milik Virgon yang sempat hits beberapa waktu lalu.

"Ganti apa lagi ya? Lagu Padi, lagu Padi. Eh susah. Ini aja lagu Separuh Nafas," kata Sandi sambil memperhatikan lembar not.



Tak hanya memetik senar, Suami Nur Asiah ini juga ikut bernyanyi. Ia tampak asik mendendangkan lagu ciptaan Ahmad Dhani ini.



Sandi bermain musik bersama Deputi Gubernur Bidang Budaya Agus Suradika yang memang hobi bermusik. Ajudan pribadi Sandi, Ali Arfan pun ikut bermain dan mengambil posisi sebagai drummer.



Selain menghilangkan penat, aksi Sandi ini dalam rangka mempromosikan Jazz Goes to Balaikota. Acara ini bakal dihelat di Balai Kota dengan mengundang sejumlah musisi termasuk Koes Plus.





