LRT Jakarta Diuji Coba

Jelang pengoperasiannya, rangkaian kereta LRT Jakarta kini tengah menjalani tahapan uji dinamis untuk mempersiapkan kondisi operasinya. Salah satu bentuk tahapan uji dinamis yang dilakukan adalah uji coba rangkaian gabungan atau multiple unit. Kereta LRT Jakarta dapat beroperasi dalam mode multiple unit dengan jumlah 2 trainset (4 kereta) pada satu rangkaian. Kegiatan ini akan terus berlangsung hingga waktu pengoperasiannya tiba. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mencoba? ;) . . . #LRTJakarta #keretaapiringan #lightrailtransit #dkijakarta #lrtjakpro #garudainfrastructure #dishubdkijakarta

