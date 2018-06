Anies Bertekad Buka 200 Ribu Wirausaha Baru

Jakarta: Kemajuan peradaban Ibu Kota Jakarta di usianya ke-491 dinilai tak boleh membuat puas diri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masih banyak tantangan yang perlu dihadapi khususnya menurunkan tingkat kemiskinan.



"Begitu banyak tantangan ke depan yang menanti. Masih cukup banyak masyarakat Jakarta yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin belum dapat dituntaskan hingga saat ini," ujar Anies saat membuka sambutan paripurna istimewa HUT ke-491 DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 22, Juni 2018.

Dia bilang, tingkat kemiskinan warga Ibu Kota masih tergolong tinggi yakni mencapai 3,78 persen. Selain itu, kemiskinan juga sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka warga DKI Jakarta yang pada tahun lalu sempat mencapai angka 7 persen.



"Artinya 300.000 lebih pengangguran butuh solusi kreatif dan karena itu Program Kegiatan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berorientasi, serta memihak kepada masyarakat kurang mampu di Kota Jakarta," tutur dia.



Anies beserta jajarannya bertekad merealisasikan berbagai janji pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Satu di antara program unggulannya yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE).



"Satu kecamatan satu pusat kewirausahaan untuk penciptaan lapangan kerja. Ditargetkan dalam lima tahun periode pemerintahan Insyaallah membuka 200.000 wirausaha baru," beber dia.



Tak hanya itu, pemberdayan usaha mikro, kecil dan mengah (UMKM) bagi warga di 16 lokasi rumah susun serta renovasi sarana prasarana Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara juga bakal menjadi fokus kerja. Anies menginginkan hadir beragam wirausaha baru dengan tenaga kerja mandiri.



"Temu konsultasi bursa kerja khusus bagi 50 SMK, penyampaian informasi pasar kerja dengan melibatkan perusahaan yang menyediakan 30.710 lowongan kerja," ujar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.



Ia melanjutkan DKI Jakarta siap meyambut revolusi industri 4.0 di era abad teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Inovasi pada kemajuan peradaban ini diharapkan menjadikan Indonesia pemenang dalam persaingan global.



"Dalam kaitan itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan desain besar pembangunan berbasis gerakan yaitu dengan paradigma City 4.0 di mana pemerintah kota menjadi kolaborator, dan warga menjadi co-creator," pungkas dia.







