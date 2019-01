Parkiran IRTI Monas Kembali Padat

Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana mencabut parkir murah bagi PNS DKI di IRTI Monas. Hal itu sempat membuat parkiran IRTI Monas sepi.



Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Hari ini, parkiran IRTI Monas kembali dipenuhi kendaraan aparatur sipil negara (ASN).

Pantauan Medcom.id, ratusan kendaraan sudah memadati parkiran IRTI Monas sampai pukul 09.00 WIB.



Salah satu petugas parkir di IRTI Monas Samsudin, mengatakan parkiran IRTI Monas kembali penuh, sejak Kamis, 10 Januari 2019 atau Jumat, 11 Januari 2019. "Saya datang pagi, kaget, kok parkiran motor jadi penuh lagi," ujar Samsudin.



Dia menyebut volume kendaraan terutama motor yang parkir di IRTI Monas sempat menurun. "Sebelumnya sempat banyak yang kosong (parkirannya)," tutur Samsudin.



Baca: Anies Hapus Subsidi Parkir PNS DKI per Januari



Namun dirinya mengaku tidak tahu mengapa ASN kembali memarkirkan kendaraannya di IRTI Monas. "Saya enggak tahu apa yang terjadi di belakang. Mungkin enggak boleh sama pemerintah (untuk parkir di gedung) apa bagaimana," pungkas Samsudin.



Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menaikkan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI. Parkiran IRTI Monas kerap digunakan pegawai yang berkantor di Balai Kota. Tarif parkir untuk PNS DKI lebih murah dari tarif umum yang sebesar Rp 66.000 per bulan untuk mobil.



Mulai 15 Januari 2019, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif Rp550.000. Untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya Rp22.000 per bulan menjadi Rp352.000 per bulan.





(YDH)