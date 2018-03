Anies Wanti-wanti Persija Terkait Stadion GBK

Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti Persija Jakarta terkait penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan. Selain harus menjaga fasilitas, Stadion GBK bukan kandang atau home base Persija.



Mantan Menteri Pendidikan ini menegaskan SUGBK merupakan stadion nasional yang bisa dipakai siapa pun. Persija tidak bisa mengklaim SUGBK sebagai kandangnya.



"Status GBK bukan stadion home base atau kandang bagi Persija. Persija hanya memakai," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.



Anies mengatakan Persija diizinkan bermain di GBK. Syaratnya, jadwal pertandingan Persija tidak berbenturan dengan Asian Games 2018.



Anies mengakui selama ini Persija kesulitan bermain di kandang sendiri. Sebab, Persija belum memiliki stadion. "Kemarin sore sudah kita sampai bahwa Persija bisa pakai GBK," kata Anies.



Baca: Soal GBK, Persija Siap Mengalah untuk Negara

Sebelum meminjam GBK, Persija harus mengatur jadwal dan memesan tempat. Ia khawatir jadwal pertandingan Persija bersamaan dengan pertandingan lainnya atau bahkan Asian Games 2018.



"Jadi, selama jadwal tidak berbenturan dengan Asian Games, maka GBK bisa digunakan Persija," imbuh Anies.



Dirut GBK Winarto memberlakukan prinsip first come, first serve. "Siapa yang cepat datang dan memesan, dia yang bisa bermain (di GBK)," kata Winarto.









(FZN)