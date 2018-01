Bunga Bantuan Modal Peserta OK OCE Mencekik

Jakarta: Bantuan modal dengan bunga 13 persen untuk peserta One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE) dinilai terlalu besar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim menilai, modal dengan bunga sebesar itu bisa menghambat bisnis peserta.



"Masa lebih murah bunga dari bank lain. Artha Graha saja cuma 7%. Masa Pemprov 13%," kata Afni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca juga: Sandi Gandeng Gerai Ayam Goreng Bermitra dengan OK OCE



Afni yakin tak banyak pelaku usaha kecil yang mau meminjam modal dengan bunga yang besar. Ia khawatir peminjam tidak bisa mengembalikan modal.



"Saya pernah tanya seorang pedagang, katanya, waduh saya kan cuma jualan nasi uduk kalau pinjam dengan bunga 13% ya tidak sanggup," ujar Afni.



Baca juga: 35 Kecamatan Dapat Pelatihan OK OCE



Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi mengatakan, pembiayaan OK OCE merupakan langkah akhir setelah pembinaan, pelatihan, perizinan, dan pemasaran. Lagi pula tak semua peserta akan diberikan modal.



"Yang dikasih modal itu yang layak," kata dia.



Pemprov DKI Jakarta menargetkan bakal melahirkan 200 ribu pelaku usaha. Dalam setahun sebanyak 40 ribu pelaku usaha akan dicetak.





(MBM)