Sandi Sebut Sudirman Said Kompeten di Birokrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menemui mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman tak lain tak adalah Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.



"Ingin mendapatkan sedikit masukan dari pak Sudirman dari tim sinkronisasi dan kami berharap mereka bisa langsung bekerja," kata Sandi di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu 10 Mei 2017.



Sandi mengatakan, Sudirman dipilih lantaran yang bersangkutan sarat pengalaman di pemerintahan dan birokrasi. Ia pun berkompeten di bidang transparansi dan reformasi birokrasi.



Sudirman pernah menjabat dirut PT Pindad, Menteri di Kabinet Kerja, akademisi, dan birokrat. Dengan sedugang pengalamanya, Sandi yakin sosok Sudirman mampu menerjemahkan semua program Anies-Sandi. Dalam jangka waktu enam bulan menuju pelantikan, Sandi yakin Sudirman mampu bekerja dengan baik.



"Latar belakangnya akuntansi, jadi ini paket sangat lengkap dan kapabel serta profesional," ujar dia.



Baca: Sudirman Said Pimpin Tim Sinkronisasi Anies-Sandi



Setelah membentuk tim pengarah dan tim pakar pada Senin 8 Mei, gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan merilis anggota tim sinkronisasi. Tim ini beranggotakan mantan akademisi dan beberapa figur yang pernah duduk di kabinet hingga birokrat.



Tim ini diketuai Sudirman Said dengan anggota antara lain aktivis perempuan Edriana Noerdin dan mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN & RB) 2011-2014 Eko Prasojo.



Lalu, mantan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010-2013 Fadjar Pandjaitan, advokat Rikrik Rizkiyansyah, dan pakar tata kota Marco Kusumawijaya.



Ada juga mantan Deputi di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) M. Hanief Arie Setyanto. Dan terakhir pegiat gerakan sosial dan lingkungan hidup Untoro Hariadi yang merangkap sekretaris tim.

(UWA)