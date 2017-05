Djarot Ubah Sistem Pengaduan Masyarakat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan mengubah sistem pengaduan warga yang biasa datang ke Balai Kota Jakarta. Djarot akan menempatkan petugas per kategori masalah untuk menerima aduan warga.



"Kita akan bikin per bidang masing-masing pengaduan. Ada rumpun pendidikan itu meja sendiri, kesehatan, perumahan, pelayanan masyarakat, dan masalah yang sifatnya umum khusus juga di meja sendiri," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Mei 2017.



Petugas yang menangani pengaduan tidak akan diganti. Ini untuk menghindari adanya aduan yang hilang. "Petugas tidak boleh berganti-ganti supaya gampang dilacak siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.



Djarot tetap melayani warga yang ingin berfoto. "Semua warga akan tetap dilayani dengan baik. Tapi harus menyesuaikan dengan ritme kerja kita," kata Dajrot.



Selama ini banyak warga DKI Jakarta yang ke Balai Kota DKI untuk mengadukan masalah yang dihadapi. Mereka satu per satu diterima Basuki Tjahaja Purnama.







