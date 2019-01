Penetapan Wagub DKI Mundur Lagi

Jakarta: Penetapan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipastikan mundur lagi. Sebelumnya, DPD Gerindra DKI menargetkan nama Wagub sudah keluar pada Jumat 25 Januari 2019.



Ketua DPW PKS DKI, Syakir Purnomo, melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Gerindra DKI Mohammad Taufik untuk membahas waktu pemilihan cawagub. Dari pertemuan itu disepakati, nama cawagub akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 17 Februari 2019.

“Target proses pengajuan dua nama cawagub diharapkan sudah dikirim kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2019,” kata Syakir dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin 21 Januari 2019.



Syakir memastikan dua nama yang diajukan ke Anies sudah disepakati oleh kedua partai pengusung melalui proses fit and proper test. Saat ini PKS sudah menunjuk Mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dan Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.



Sementara, Gerindra telah menunjuk Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro, dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarief sebagai tim penyeleksi.



“Fit and Proper Test akan dilaksanakan oleh tim panelis yang diajukan oleh Partai Gerindra dan PKS masing-masing dua orang,” ujar Syakir.



Syakir belum bisa mengungkapkan kapan selesainya waktu fit and proper test. Rencananya, pimpinan partai tingkat wilayah akan kembali bertemu lusa pukul 10.00 WIB di Hotel Arya Duta, Jakarta.



“Adapun waktu penyelenggaraan Fit and Proper Test akan dilaksanakan secara fleksibel disesuaikan dengan kesediaan waktu tim panelis dengan tetap memperhatikan target waktu tersebut,” jelas Syakir.







