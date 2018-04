Wagub DKI Ikut Run for Cancer

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengikuti Run for Cancer di Park and Ride‎ Thamrin, Jakarta Pusat. Acara bertujuan meningkatkan solidaritas pemuda kanker Indonesia.



Pantauan Medcom.id, Minggu, 8 April 2018, ‎semua peserta, sahabat relawan kanker, dan Sandiaga sudah datang sekitar pukul 06.00 WIB. Mantan petinggi Adaro Energy itu mengenakan baju putih bertuliskan 'Run for Cancer.

Kedatangan Sandi disambut meriah panitia acara dan peserta. Sandi langung membuka acara Run for Cancer.



Pembukaan ditandai dengan pemberian kue. ‎"Ada yang mau kue ini," tutur Sandi.



Sandi kemudian memimpin pelepasan lari. Sandi juga ikut berpastisipasi aktif dengan ikut berlari.





(OJE)