Janji Anies-Sandi Bangun 250 Ribu Rusun Dipertanyakan

Jakarta: Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno soal penyediaan 250 ribu unit rumah susun dipertanyakan. Pemprov DKI diragukan bisa membangun 50 ribu unti rusun dalam setahun.



Pertanyaan itu dibawa ke rapat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022. Anggota dewan menilai janji tersebut tidak realistis.

Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Zinnun mempertanyakan kebutuhan lahan untuk membangun 250 ribu rusun. Program tersebut tidak digambarkan dengan jelas dalam RPJMD.



"Yang belum disampaikan adalah, berapa kebutuhan lahan dari Rp13 triliun tahun 2018-2022 itu? Lahan yang dibutuhkan ini dari mana? Karena pertumbuhan lahan belum digambarkan di RPJMD," kata Yusriah di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.



Ia mengatakan mekanisme rumah DP Rp0 harus jelas. Program itu merupakan salah satu janji Anies-Sandi sejak masa kampanye Pilkada DKI.



"Mohon maaf, kenapa rumah DP nol rupiah kita agak kencang, karena ini janji gubernur yang selalu disampaikan ke mana-mana. Jangan sampai nanti janji gubernur tidak terealisasi. Kalau bicara apakah RPJMD apakah memenuhi target atau tidak, Itu belakangan," jelas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.



Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik pun meminta Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat DKI Jakarta Agustino Darmawan menjabarkan.



"Pak Kadis, tolong kasih gambaran, Anda bisa bangun 50 ribu unit bagaimana? Per tahun itu rasanya...., cara bangun saja, deh," kata Taufik.



Agustino menjelaskan bila harga tanah di DKI Rp10 juta per meter, Pemprov DKI hanya mampu mendapatkan tanah kurang lebih 12,5 hektare per tahun. Jika 12,5 hektare dikonversikan ke dalam pembangunan tower, pemerintah hanya mampu membangun 25 tower rumah vertikal per tahun.



"Setiap 5 ribu meter persegi, satu tower. Kalau satu tower rasionya 250 unit, berarti 6.250 unit. Kemudian, dukungan uang muka Rp 2 triliun," beber Agustino yang langsung dipotong Taufik.



Politikus Partai Gerindra itu meminta jawaban tak berbelit-belit. "Jelaskan soal bagaimana membangun 50 ribu unit itu? Kasih gambaran. Bagaimana Anda bangun 50 ribu unit per tahun?" ucap Taufik.



Agustino mengakui ketidakmampuan instansinya. Menurut dia, mustahil 50 ribu rusun dibangun Pemda sendiri.



"Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit tidak mungkin sendirian, Pak," imbuhnya.



Taufik geram. Pemprov seharusnya tidak mencantumkan target yang tidak mungkin tercapai.



Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus turut melempar pertanyaan. Dia menanyakan capaian tertinggi Dinas Perumahan membangun rusun.



Menurtu Agustino, capaian tertinggi instansinya ialah membangun 41 tower rusun dalam satu tahun. Satu tower memiliki rasio paling banyak 250 unit rusun.



"Satu tahun rasio 13 tower dikali 250 unit, (hasilnya) sekitar 3 ribu unit," ucap Agustino.



Bestari terbelalak mendengar jawaban itu. Menurut dia target yang ingin dicapai Pemprov DKI tak masuk akal.



"Tiga ribu? Bagaimana meningkatkannya menjadi 50 ribu unit? Maksud saya itu. Jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua yang menyepakati RPJMD ini (bisa salah)," kata Ketua Fraksi NasDem DKI itu.



Rapat diskors hingga eksekutif mampu menjawab pertanyaan legislatif dengan baik. Kedua belah pihak sepakat menurunkan target agar lebih mudah terealisasi.





