Target 40 Ribu Pengusaha OK OCE Tak Tercapai

Jakarta: Program One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE) belum bisa memenuhi targetnya hingga akhir 2018. Saat kampanye Pilkada 2017, Gubernur Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno, berjanji akan melahirkan 40 ribu pengusaha setiap tahun.



Hingga akhir November 2018, Pemprov DKI baru berhasil menelurkan 27.223 pengusaha baru. Hal ini dapat dilihat dari izin usaha yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 27.223 izin yang dikeluarkan, sebanyak 10.820 adalah izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Sementara itu, 16.403 sisanya adalah surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro, SIUP kecil, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT).



"Dari data IUMK yang diterbitkan baru berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 19.387 orang," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Kamis, 27 Desember 2018.



Di sisi lain, berdasarkan situs okoce.me, pendaftaran program kewirausahaan itu telah mencapai 48.969 orang. Namun, tak seluruhnya mendapatkan izin usaha.



"Jika seperti ini kondisinya apa layak gerakan yang katanya memperkuat ekonomi kerakyatan ini dibawa ke tingkat nasional?" ujar dia.



Gembong pun menyindir banyak gerai OK OCE yang lesu dan terancam tutup. Salah satunya, gerai OK OCE di Kalibata dan Kemang, Jakarta Selatan.



"Jadi menurut kami tidak perlu menjebak rakyat dengan program-program yang hanya tampak manis di depan," pungkas Gembong.











