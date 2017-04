Djarot Minta Maaf Pembangunan Fly Over di Bintaro Bikin Macet

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau pembangunan fly over di Bintaro, Jakarta Selatan. Fly over tersebut mulai dibangun awal tahun ini.



Djarot meminta maaf kepada warga karena proyek pembangunan infrastruktur lalu lintas itu membuat arus lalu lintas sekitarnya macet. Tapi Djarot juga meminta perhatian dari warga karena fly over itu dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kami semua minta maaf kepada warga, mohon pengertiannya, untuk sementara fokus bangun infrastruktur," kata Djarot di Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa 18 April 2017.Djarot bilang, lebih baik infrastruktur dibangun sekarang. Targetnya, pembangunan fly over Bintaro selesai akhir 2017.Fly over Bintaro salah satu dari enam pembangunan infrastruktur fly over dan underpass yang sedang dijalankan Pemprov DKI. Fly over Bintaro akan dibangun sepanjang 450 meter.(TRK)