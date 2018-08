Jokowi Puji Anies

Jakarta: Presiden Joko Widodo memuji tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI). Selain tidak menyalahi aturan, sudah menjadi karakter masyarakat Indonesia enggan naik turun tangga.



"Tepat, saya melihat dari estetika jembatan penyebrangan orang kalau di sini secara estetika mengganggu," kata Jokowi saat meninjau trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.



Jokowi mengatakan, disamping mempercantik kawasan Bundaran HI, penggantian JPO dengan pelican crossing sesuai dengan kebiasaan masyarakat lokal.



"Bagus-bagus, tentunya fasilitas pelican crossing ini kan memudahkan masyarakat untuk tidak naik tinggi-tinggi. Selain itu, lebih cantik, bundaran HI ini bisa kita lihat sendiri," ucap Jokowi.



Pelican crossing dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggantikan JPO. Fasilitas penyeberangan dengan anggaran Rp100 juta ini dilengkapi dengan lampu lalu lintas.



Ada tombol yang akan mengaktifkan lampu lalu lintas. Bila tombol dipencet, muncul lampu hijau untuk pejalan kaki.









(FZN)