OK OCE tak Diminati Pekerja Alexis

Jakarta: Program One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE) tak diminati pekerja Hotel dan Griya Spa Alexis, Jakarta Utara. Padahal, mereka dijanjikan mendapatkan pekerjaan baru dari program ini.



"Sampai minggu ini belum ada yang daftar. Alhamdulillah, mereka sudah tersalurkan ke tempat lain tanpa difasilitasi OK OCE," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.

Menurut dia, kesempatan semacam ini juga akan diberikan kepada pekerja Diskotek Eksotik dan Sense Karaoke yang ditutup hari ini. Mereka dipersilakan mendaftar OK OCE.



"Kebetulan banyak permintaan untuk membuka usaha berbasis pariwisata halal," imbuh dia.



Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pekerja Alexis tidak pantas disebut sebagi korban. Pasalnya, para pekerja mengetahui tempatnya itu memiliki banyak pelanggaran.



Mantan Menteri Pendidikan ini menegaskan pelanggaran di Alexis dilakukan secara beramai-ramai. Alhasil, akhir Maret 2018, Pemprov menutup tempat hiburan malam itu.



"Jadi lain kali kalau mau memikirkan nasib, maka ingat kalau Anda bekerja di suatu tempat yang di situ ada pelanggaran. Maka ini soal waktu saja akan ditindak," kata Anies di Wali Kota Jakarta Utara, Rabu, 28 Maret 2018.





(OGI)