Sumarsono Ingin Publik Tahu Selisih Harga Sembako

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menginginkan selisih daftar harga sembako dan bahan pangan dari distributor ke pengecer dapat diketahui publik. Tujuannya agar permainan harga terpantau.



Dia mencontohkan harga cabai. Harga komuditas ini di Pasar Induk Kramat Jati hanya Rp40 ribu per kilogram, tapi di tangan pengecer harganya melonjak jadi Rp80 ribu-Rp90 ribu/kg.

"Kita harapkan nanti di sini pasar-pasar selisih harga bisa diketahui oleh publik," kata Sumarsono di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa 4 April 2017.Untuk merealisasikan hal itu, Pemprov DKI akan membuat semacam informasi yang bisa diakses publik. Itu untuk memantau mata rantai harga bahan pokok dan sembako. "Mereka (warga) bisa membaca informasi dengan baik."Sumarsono mengatakan, untuk menjaga kestabilan harga, ia meminta pasokan bahan pokok terus ditingkatkan per harinya. Pasokan yang minim dan terbatas membuat harga melambung tinggi."Suplai cabai 90 ton perhari. dulu memang peranah 50 ton per hari akhirnya harga naik drastis. saya kira 90 ton per hari bisa kta tingkatkan lagi," tutupnya.(YDH)