Anies Disomasi Sopir Angkot Tanah Abang

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat somasi dari sejumlah sopir angkot di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Jalan Jati Baru dibuka.



Abdul Rosyid, sopir angkot M08 Tanah Abang-Kota, mengaku sudah menunggu itikad baik Pemprov. Sayangnya, tidak pernah ada.

"Kalau keputusan itu tidak digubris saya bawa ke pengadilan. Saya ingin Jalan itu dibuka," tegas Rosyid di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 7 Maret 2018.



Rosyid menyampaikan solusi Pemprov melalui OK Otrip tidak sesuai harapan. Apalagi, Pemprov mematok jarak tempuh 190 kilometer untuk satu sopir dalam sehari.



"Sementara trayek saya enggak sampai segitu. Satu ritase saya hanya bisa 10 kilometer, kalau setengah hari cuma 5 kali keliling, jadi cuma 50 kilometer," beber Rosyid.



Dalam sehari, Rosyid paling banyak 10 kali bolak-balik. Bila dikalikan 10 kilometer, Rosyid hanya mampu menempuh 100 kilometer per hari.



"Sementara armada di Tanah Abang itu ada 260 unit di trayek saya. Tapi untuk OK Otrip cuma 90. Sisanya ke mana?" tanya dia.



Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berjanji mengalihkan angkot yang tidak tertampung dalam OK Otrip. Janji itu dianggap tak bermakna.



"Itu sudah lagu lama. Kalau mau segitu ya segitu, kalau semua ya semua," ucap Rosyid.





