DKI Punya Tim Khusus Awasi Tempat Hiburan Malam

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis ada 33 tempat hiburan di DKI yang terindikasi narkotika. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim memiliki tim khusus mengawasi tempat-tempat tersebut.



"Kita kan punya private eye yang mengawasi tempat yang sudah terindikasi dan terprediksi, yang akan menjadi temuan lagi ke depan," kata Sandi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2018.

Sandi menerangkan ada sekitar 10 ribu tempat pariwisata di DKI Jakarta. Namun, menurut Sandi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Tinia Budiarti mengaku hanya memiliki 30 staf pengawas keberadaan narkotika di tempat pariwisata.



"Ini yang mungkin kita evaluasi," tegas Sandi.



Sandi meminta masyarakat berpartisipasi mencegah beredarnya narkotika. Peredaran narkotika saat ini tak hanya di tempat hiburan malam, tapi juga di permukiman masyarakat.



"Jadi kita harus sudah all out, man to man marking. Dari penggerak, masyarakat, dan dari aparatur keamanan juga. Jadi 33 (lokasi hiburan) ini laporannya sudah kita terima dan akan kita tindak lanjuti," ucap Sandi.



Ia juga memastikan bakal menutup tempat hiburan yang terbukti berkaitan kejahatan narkoba. Sandi cuek sekali pun penutupan tempat hiburan harus menghilangkan potensi pajak Ibu Kota.



"Enggak peduli kalau urusan narkoba enggak peduli. Kita enggak perlu penerimaan dari tempat yang terindikasi narkotika," tegas Sandi.





(OJE)