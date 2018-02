Sofyan Djalil: Banyak Menteri Diperiksa Terkait Kasus Reklamasi

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengaku tak sendiri diperiksa terkait kasus proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta. Ia menyebut ada beberapa menteri lain yang dimintai keterangannya oleh penyidik Polda Metro Jaya.



"Yang ditanyakan itu bukan hanya saya, banyak menteri-menteri lain yang terkait," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Namun, menurut dia, pemeriksaan menteri lainnya tidak ramai diberitakan. Hal itu, kata dia, tak terlepas dari bocornya surat pemeriksaan dirinya.



"Cuma enggak tahu ya, kalau surat panggilan saya itu bocor kan. Padahal banyak lagi yang diperiksa," ujar dia.



Penyelidikan kasus ini dimulai sejak September 2017. Dari keterangan yang diperoleh dan data yang dikumpulkan, polisi mencium ada aroma korupsi dalam proyek reklamasi itu.



Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.



Polisi menduga penetapan NJOP pada kedua pulau reklamasi itu tidak wajar. Pasalnya, NJOP di pulau reklamasi C dan D hanya sebesar Rp3,1 juta per meter persegi.



Penyidik juga telah meningkatkan status proses hukum proyek reklamasi ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka.







