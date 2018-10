Tes CPNS Mahkamah Agung Molor 4 Jam

Jakarta: Ratusan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung, pada Minggu, 28 Oktober, dirugikan setelah mundurnya jadwal waktu tes hingga 4 jam. Penundaan jadwal ini disebabkan masalah server.



Tes yang berlokasi di kantor Wali Kota Jakarta Barat terbagi menjadi lima sesi dari total keseluruhan peserta. Karut marut masalah server bermula dari sesi ketiga. Jadwal tes yang semestinya dimulai pukul 13.00 WIB, harus mundur dua jam hingga pukul 15.00 WIB.

Hal ini berimbas pada jadwal tes sesi keempat dan kelima. Bahkan sesi kelima baru mulai tes pukul 20.00 WIB dan selesai pukul 22.00 WIB lebih. Padahal jadwal semula pukul 16.00 WIB.



"Di kami di sesi 5 baru mulai jam 8 tadi. Ada kendala teknis lagi dan lebih dari jam 10 selesainya," kata Fauzan salah satu peserta tes saat dihubungi medcom.id, Minggu 28 Oktober 2018.



Khususnya peserta di sesi 5 berjumlah total 465 peserta. Masalah tak berhenti di penundaan jadwal. 16 menit menjelang waktu berakhirnya tes, tiba-tiba server kembali eror. Seluruh sistem komputer peserta log out.



"Server down langsung log out semuanya, semua peserta log out pada ribut," jelas Fauzan.



Pria yang mengambil formasi Analis Sumber Daya Aparatur Mahkamah Agung itu menyampaikan, saat itu panitia berjanji seluruh jawaban peserta tidak akan tertukar dan waktu yang tersisa tidak berkurang.



"Masalah waktu dikorupsi sebenarnya ada 16 menit tersisa kembali. Jadinya ada 14 menit, 8 menit," keluhnya.



Fauzan dan para peserta lainnya hanya bisa pasrah. Gangguan ini sangat mengganggu konsentrasi para peserta yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan tes.



"Teman-teman legowo nilai sudah keluar enggak bisa protes lagi. Waktunya habis keluar nilainya selesai," pungkasnya.





