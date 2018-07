JPO HI Dibongkar, Jalan Thamrin Ditutup 29 Juli Malam

Jakarta: Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bundaran Hotel Indonesia (HI) rencananya akan dibongkar pada 30 Juli 2018. Sejumlah alat berat telah disiapkan.



"Rencananya 29 Juli malam, ya atau menuju ke 30 Juli. Makanya ini sudah siap-siap. Tapi katanya nanti ada rapat lagi di kantor MRT buat pastinya pembongkaran,” ujar Andi, salah satu petugas jaga yang ditemui Medcom.id, di JPO Bundaran HI, Jakarta, Sabtu 28 Juli 2018.

Untuk itu, lanjut dia, akses jalan menuju Thamrin pun akan ditutup mulai 29 Juli 2018, malam hari. Namun, ia belum mengetahui soal pengalihan jalan.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membongkar JPO di Bundaran HI. Ia optimistis pembongkaran selesai minggu ini. "Insyaallah bisa. Nanti kita copot dan minggu ini selesai," kata Anies di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juli 2018.



Pembongkaran ini bertujuan agar para atlet Asian Games dapat melihat langsung patung Selamat Datang di kawasan tersebut. Patung itu dibangun pada 17 Agustus 1961.



Patung yang menghadap ke utara dibangun untuk memberikan salam selamat datang pada Atlet Asian Games pada 1962. Anies ingin suasana 56 tahun lalu kembali dirasakan tahun ini.



Sebagai gantinya, Anies akan membuat penyebaran orang di lintas bawah yang terhubung dengan jalur mass rapid transit (MRT). Namun, hingga saat ini, pengerjaan halte MRT di Bundaran HI belum juga rampung.





