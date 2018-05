Sandi Ajak Finalis Abang None Ikut Parade Asian Games

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengajak 36 finalis Abang None (Abnon) Jakarta 2018 untuk ikut parade Asian Games. Hal itu bertujuan mengangkat popularitas Abang None.



"Kalian semua (finalis Abang None) ikut parade dan ini salah satu acara untuk mengangkat Abnon buka hanya representing tapi untuk semua," kata Sandi di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Mei 2018.

Sandi mengatakan, para finalis nantinya juga akan menyambut para atlet yang berpartisipasi dalam Asian Games. "Salah satu dari kalian akan rolling dampingi Ketua Inasgoc Erick Thohir," jelas Sandi.



Tak hanya itu, Sandi juga ingin agar para finalis ikut melakukan kegiatan olahraga bersama. "Instruksi dari wagub satu kali seminggu ikut saya mau sepeda lari, renang, kuda," ujar Sandi.



Sandi berpesan pada para finalis bahwa mereka merupakan kebanggaan Jakarta. "Kita lihat ini bukan hanya pariwisata dan Jakarta perlu di pertontonkan. Kalian akan menjadi leader dan membanggakan warga Jakarta," tandas Sandi.





(DEN)