Ribuan Armada Asian Games Diuji Kir

Jakarta: Sebanyak 1.508 kendaraan yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 mulai menjalani uji kir di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung, Jakarta Timur. Ini untuk memastikan kelaikan armada yang akan mengantar para atlet dan ofisial Asian Games.



Kasubag TU UP PKB Pulogadung, Fatchuri mengatakan, uji kir sudah dimulai sejak Senin 16 Juli 2018. Sampai saat ini ada 237 armada yang sudah jalani uji kir.



"Demi keamanan dan kenyamanan, armada angkutan Asian Games 2018 ini sudah kita mulai uji kir. Baru dimulai hari Senin kemarin dan target selesai akhir Juli," ujar Fatchuri, dikutip dari situs resmi Pemerintah DKI, Beritajakarta.com, Rabu, 18 Juli 2018.



Selain it di UP PKB Pulogadung, petugas juga melakukan jemput bola dengan melakukan ramp check kendaraan ke pul armada. Kendaraan yang lulus uji kir maupun ramp check, langsung dipasangi stiker mini sebagai tanda lulus uji kir.



Menurutnya, armada angkutan Asian Games terdiri dari berbagai jenis dari beberapa operator. Seperti bus Transjakarta, minibus milik perusahaan swasta hingga mobil boks dan sedan. Seluruh armada ini untuk mengangkut tim ofisial maupun atlet yang terlibat Asian Games.



Pemeriksaan dalam ramp check maupun uji kir ini di antaranya pengecekan teknis maupun non teknis. Seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan. Kemudian fungsi-fungsi sejumlah peralatan, seperti rem, lampu, ban, klakson, wiper hingga bodi kendaraan dan sebagainya.









(FZN)