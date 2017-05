Taufik Ngotot Minta Program Anies-Sandi Dimasukkan ke APBD

Metrotvnews.com, Jakarta: Program gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dinilai layak dimasukkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Sebab, keduanya akan memimpin Ibu Kota mulai Oktober 2017.



Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, tidak ada alasan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak memasukkan program Anies-Sandi di APBD 2018.



"Logikanya, Jakarta kan dipimpin Anies-Sandi dari Oktober sampai Desember 2017, wajar kalau dimasukin sedikit-sedikit program prioritas," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.



Taufik menjelaskan, sebenarnya sebagian program Anies-Sandi merupakan modifikasi dari program yang sudah dijalankan Djarot dan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Contohnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurut Taufik, seharusnya mudah untuk menyesuaikan dengan program yang sudah ada.



"KJP kan ditambahin plus, terus KJS (Kartu Jakarta Sehat) ditambahin plus. Kalau kemarin KJP Ahok sampai mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri, kalau KJP plus mungkin yang swasta juga bisa," ujarnya.



Selain dua program itu, masih ada program OK OCE yang serupa dengan program Ahok-Djarot. Wakil Ketua DPRD DKI itu mengatakan, program OK OCE sejalan dengan program pembinaan pedagang informal. "Program kepemilikan rumah dengan DP 0 persen juga kalau dikaji ada buat orang miskin," kata Taufik.







(FZN)