Sembari Lari Pagi, Wagub Sandi Sempat Memungut Sampah

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lari bersama warga di Klender, Jakarta Timur. Sandiaga berlari mengelilingi perkampungan sejauh lima kilometer.



Tiba pukul 07.30 WIB, Sandi langsung disambut warga. Terlihat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana ikut menemani Sandi.

"Tadi awalnya mau sambil pungut sampah, tapi enggak jadi. Soalnya bersih sekali. Hebat ini," kata Sandiaga kepada awak media, Sabtu, 17 Maret 2018.



Namun, Sandi mengaku sempat mengambil beberapa sampah yang terlihat dan diserahkan ke Bank Sampah Jakarta Timur."Kemarin di Jakarta Maraton kita sempat mengumpulkan dana untuk Bank Sampah. Nah kita senang ini ada ikut serta ibu-ibu, the power of emak-emak ini," seloroh Sandi sembari tertawa lirih.



Sandiaga menambahkan, daerah Jakarta Timur memiliki wisata edukasi. Dia berharap hal ini terus berkembang sehingga turut menularkan kepada daerah-daerah lain di sekitarnya.



"Selaras dengan city point zero, partisipatif kolaboratif dan yang pasti menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas dia.





(HUS)