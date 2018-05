Berawal Iseng, Ibu Dua Anak jadi Tunasusila

Jakarta: Sudah dua tahun NYM membuka jasa prostitusi online. Namun, jasa yang dia berikan berbeda dengan kebanyakan orang.



Dia memberikan jasa prostitusi beraliran bondage and discipline, domination and submission (BDSM). BDSM merupakan penyimpangan seksual yang menitikberatkan pada penyiksaan.



Awal mula NYM berkenalan dengan dunia prostitusi lantaran iseng. Dari mengunggah foto syur, banyak yang menawar NYM.



"Iya awalnya iseng, tapi habis itu banyak yang nawar. Ya sudah (lanjut)," kata NYM di gedung Bareskrim, Jatibaru, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018.



Sehari-hari NYM bekerja sebagai seorang beauty advisor salah satu merek makeup ternama di tanah air. Ibu dua anak ini mengaku tergiur dengan pemasukannya di prostitusi online.



"Tergantung, satu jam itu bisa Rp800 ribu. Itu kalau BDSM. Kalau biasa aja Rp700 ribu," ungkapnya.



NYM menggunakan akun twitter untuk mempromosikan dirinya. Ada sekitar 1960 foto yang terpasang, namun foto-foto tersebut sudah dihapus tim Patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri.



NYM mengaku melakukan aksinya tanpa perantara. Ia menjalankan aksi tak senonohnya di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.



Atas perbuatannya itu, NYM dikenakan Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat 1 dan atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp6 miliar.









