Masa Tahanan Jennifer Dunn Diperpanjang

Jakarta: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya resmi memperpanjang masa tahanan artis Jennifer Dunn. Jennifer ditahan setelah masa penangkapannya habis hari ini, Sabtu 6 Januari 2018.



"Hari ini mulai ditahan, Ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu, 6 Januari 2018.

Selain Jennifer, polisi juga menahan pria berinisial R alias T yang merupakan teman Jennifer. R diduga kuat ikut terlibat mengonsumsi sabu bersama Jennifer.



Jennifer ditangkap di rumahnya Jalan Bangka XII C, No 29, RT 001/010, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu, 31 Desember 2017.







Sebelum menangkap Jennifer, polisi terlebih dahulu menangkap FS, pria yang akan memasok sabu kepada Jennifer. FS ditangkap di Jalan Rukun No 27B, RT 002/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Sementara R ditangkap pada Kamis, 4 Januari pukul 05.00 WIB di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan. Adapun perpanjangan penahanan Jennifer dan R dilakukan guna penyelidikan lebih lanjut.





(YDH)