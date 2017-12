Kesenian Betawi Siap Ramaikan Tahun Baruan di HI

Jakarta: Sempat vakum meramaikan malam tahun baru dua tahun berturut-turut, tahun ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta punya inovasi baru. Bertajuk nuanasa betawi, tujuh kesenian bakal ditampilkan di panggung utama Bundara Hotel Indonesia (HI) untuk memperingati malam tahun baru.



Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, tahun ini Disparbud DKI Jakarta menggelar acara hiburan rakyat di empat titik. Namun, panggung utama terletak di kawasan Bundara HI Jakarta pusat.

"Tahun ini, tema kami lebih mengambil ke hiburan rakyat. Kami menyuguhkan nuansa Betawi dan beberapa band Melayu," kata Gumilar kepada Medcom.id, Minggu, 31 Desember 2017.



Para pengisi acara tahun ini di panggung utama Bundaran HI ialah Rampak Gendang, Tari Pelangi Jakarta, Band Goes Plus, Band Seroja bintang tamu Vivi Efendi, Lenong, BL Sound Musik, dan Band Ji Ung.



Acara malam pergantian tahun di Bundaran HI akan dimulai pukul 18.45 hingga 00.30 WIB. Tiga panggung lainnya yang disediakan oleh Disparbud DKI Jakarta antara lain terletak di sekitar jalan Thamrin- Kebun Sari, jalan Thamrin-Wachid Hasyim, dan panggung nikah massal.



"Gubernur DKI yang sekarang (Anies Baswedan) menginginkam keterlibatan masyarakat pada malam tahun baru ini. Dan ini juga menjadi salah satu tujuan menjadikan Jakarta sebagai kota festival sepanjang tahun," ujar Gumilar.





(DMR)