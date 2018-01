Kuliner OK OCE Diharapkan Bisa Bersaing di Luar Negeri

Jakarta: Pengusaha kecil dan menengah dalam naungan OK OCE diharapkan dapat bersaing untuk membuka lapangan kerja baru. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sadar untuk mewujudkan hal tersebut ada sejumlah rintangan.



"Pemerintah sekarang ini lagi mengusahakan lahan. Tetapi selalu kita diganggu dan diberi tantangan. Tapi Insya Allah, Allah bersama kita. Usaha kecil kita akan maju dan ekonomi kita akan bertumbuh. Amin," kata Sandi saat peluncuran waralaba kuliner kebab Mr.Joss di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 27 Januari 2018.

Pemerintah nantinya akan berfokus kepada kualitas. Seperti operasional yang bagus, pemasaran yang baik, merek yang kuat, kualitas dan pelayanan yang sempurna. Dengan kualitas yang tinggi, Sandi berharap waralaba kuliner OK OCE bisa bersaing di luar negeri."Dengan begitu dari sini, dari Koja, Jakarta Utara nanti akan muncul Mr.Joss yang dikenal di wilayah se-Indonesia. Nantinya buka cabang di Singapura dan habis itu buka cabang di Kuala Lumpur, dan buka cabang lagi di Hongkong," ujar Sandi bersemangat.Sandi berharap masyarakat dapat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. "Dan kami mohon di do'a kan istiqamah kita seratus hari sudah terlewati. Kita syukuri. Tapi masih ada 4 tahun 9 bulan lagi," Ungkap Sandi.Sebelumnya, Sandi berharap, produk terbaru dari program OK OCE ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dia ingin 65 persen pengusaha dan lapangan kerja ada di lingkungan bisnis food and beverage.Menurut data ada 700 pewaralaba yang ikut dalam program OK OCE. Sekitar 400 usaha merupakan kuliner milik anak bangsa, seperti kuliner kebab ini.Sandi pun mengajak sejumlah pejabat dari wali kota hingga lurah mendukung program usaha lokal ini. Karena, program usaha ini dapat mendorong ekonomi masyarakat bergerak dan membuka lapangan kerja.(YDH)