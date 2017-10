Lahan Kereta Cepat di Bekasi Segera Dibebaskan

Metrotvnews.com, Bekasi: Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Bekasi segera membebaskan tanah guna memenuhi kebutuhan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proses tersebut sedikitnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan.



Kepala P2T Kota Bekasi Muhammad Irdan menyampaikan, pelaksanaan pembebasan lahan kereta cepat tinggal menunggu surat pelimpahan tugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Jawa Barat.

Adapun wilayah yang diperkirakan terkena pembebasan lahan adalah warga Jatiwaringin hingga Bekasi Timur yang tinggal 10 hingga 50 meter dari right of way (ROW) sisi selatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.



"Surat pelimpahan tugas dibutuhkan untuk memulai pelaksanaan," kata Irdan, Kamis 5 Oktober 2017.



Irdan menjelaskan ada sekitar 600 rumah yang terkena pembebasan lahan proyek nasional yang dijadwalkan beroperasi pada 2019 mendatang. Adapun total kebutuhan pembebasan lahan yang ada di wilayah Kota Bekasi diprediksi mencapai 6 hektare atau sekitar 60.000 meter.



Setelah surat pelimpahan turun, kata Irdan, pihaknya bakal membentuk satuan tugas pengadaan tanah. Petugas akan mulai memproses pembebasan lahan mulai dari pengukuran, pemeriksaan berkas secara yuridis, hingga musyawarah antara pemilik lahan dan bangunan dengan tim apresial yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.



"Prosesnya memang masih panjang, namun akan kami usahakan cepat sebab Presiden Joko Widodo menargetkan program ini bisa beroperasi pada 2019," kata dia.



Untuk masalah harga, lanjuit Irdan, pihaknya memang belum bisa menetapkan saat ini. Sebab, nilai harga ganti rugi atas tanah dan bangunan warga baru bisa terlihat setelah melalui musyawarah dan penilaian tim apresial.



Bila ke depannya ada warga pemilik lahan yang merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan tim apresial, maka pihaknya akan langsung melakukan konsinyiasi. Sehingga, proses pembangunan bisa tetap berjalan sesuai rencana.



"Saat ini kami masih belum bisa pastikan berapa besaran ganti rugi yang akan didapat warga," kata dia.



Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, meminta P2T pembebasan lahan kereta cepat memberikan harga pantas bagi pemilik alih fungsi lahan. Ini dimaksudkan agar tidak ada masalah sepanjang pembangunan proyek tersebut dimulai.



"Kalau mereka tak puas tentu bisa menggugat P2T secara perdata ke Pengadilan Negeri," kata dia.



Untuk itu, kata Kurniawan, tim P2T harus menghitung aset tanah dan bangunan milik warga secara saksama. Ini dilakukan agar pemilik lahan tidak dirugikan. "Itu kan aset yang mereka miliki bertahun-tahun lalu, jadi harus diganti dengan nilai yang pantas," kata dia.









