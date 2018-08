Mitra OK OCE Lebih Baik Diberikan Modal

Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menilai anggaran umrah untuk mitra program one kecamatan one centre of entrepreneurship (OK OCE) yang mendaftar urutan ke 40 ribu baiknya digunakan untuk modal usaha. Modal dinilai lebih berguna.



"Ketimbang umrah, saya kira mending uang umrah untuk modal, itu baru benar, baru cerdas ," ujar Bestari saat dihubungi Medcom.ID, Selasa, 28 Agustus 2018.

Bestari menilai program OK OCE belum berjalan maksimal. Dari 200 ribu yang direncanakan baru ada 45 ribu pendaftar.



Bahkan, banyak yang mengeluhkan proses yang terbilang menyulitkan untuk mendapatkan modal usaha. "Mendaftar itu tidak langsung (mendapat modal)," beber dia.



Makanya, kata dia, lebih baik dana umrah sekitar Rp25 juta dialokasikan untuk modal. Dengan begitu akan tumbuh entrepreneur di setiap kecamatan.



Dia juga meminta masyarakat tak diberikan lagi janji-janji manis. "OK OCE-nya gagal maning-gagal maning," imbuh dia.



Bestari menambahkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja perubahan 2018 yang kini tengah dalam pembicaraan, tidak terdapat anggaran untuk alokasi umrah bagi mitra OK OCE.



Sebelumnya, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sempat berjanji akan memberangkatkan umrah pendaftar nomor urut ke-40 ribu OK OCE. Dia akan mengongkosi peserta memakai uang pribadinya sendiri.



Janji tersebut tak jadi terlaksana lantaran Sandi mundur dari jabatannya. Hadiah pergi umrah dan keluar negeri akan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta



"Rencananya akan diambil alih oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi)," kata Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya.









