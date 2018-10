MPP Diklaim Melayani 48 Ribu Warga Jakarta

Jakarta: Hari ini tepat setahun Mal Pelayanan Publik (MPP) melayani warga Jakarta. Sebanyak 48 ribu warga Jakarta diklaim mendapatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.



"Alhamdulillah selama satu tahun ini kita sudah melayani hampir 48 ribu warga Jakarta yang mendatangi tempat ini," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi, Senin, 15 Oktober 2018.

Ia menambahkan mal pelayanan publik menjadi percontohan provinsi dan kabupaten/kota lain dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. "Sampai minggu lalu sudah hampir 97 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang datang," kata dia.



Pihaknya sangat bahagia atas apresiasi itu, sehingga menjadi bagian dari revolusi pelayanan publik di Indonesia. Katanya, ke depan pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi secara rutin.



"Kita akan menambah sejumlah fasilitas lain. Seperti starting bisnis corner untuk melayani pengusaha muda atau startup baru yang tahu bagaimana cara mengurus izin untuk usaha mereka," terangnya.



Selanjutnya, dalam Jakarta Investment Center akan ditambahkan fasilitas informasi melalui aplikasi Jakarta Virtual Consultants for Bisnis. Keberadaan fasilitas itu disebut dapat memicu kehadiran warga Jakarta dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik tersebut.



"Starting Bisnis Corner sudah persiapan dan dua minggu ke depan akan di-set up dan JVC for B juga sedang hampir 80 persen. Grand launching di awal 2019," paparnya.





(YDH)