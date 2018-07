Sejumlah Jalan akan Ditutup saat Jakarnaval

Jakarta: Pemprov DKI kembali menggelar Jakarnaval sebagai puncak ulang tahun ke-491 DKI Jakarta. Untuk melancarkan acara, panitia Jakarnaval menggandeng Dinas Perhubungan DKI dan Polda Metro Jaya untuk melakukan penutupan jalan serta pengamanan kegiatan.



Penutupan jalan mulai diberlakukan pada Sabtu malam, 7 Juli 2018. Seputar Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup.

"Rencananya malam hari (Sabtu, 7 Juli 2018) kita akan ada geladi resik. Dan malam hari itu akan ada penutupan jalan seputar Jalan Medan Merdeka Selatan sampai dengan Medan Merdeka Barat. Itu start-nya jam 22.00 WIB," kata Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Hari Wibowo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.



Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyetujui penutupan jalan demi menyukseskan Jakarnaval 2018.



Selain bertujuan untuk menghindari kemacetan parah, pengalihan jalan itu juga sebagai ajang pelatihan aparat dalam mempersiapkan Asian Games 2018.



"Ini sekalian latihan juga. Karena ini large amount of people, sekitar 500 ribu (pengunjung). Nah kita di sini kesiapan aparat juga kita akan uji," jelas Sandi.



Menurut Sandi, Jakarnaval menjadi uji coba aparat dan Dishub DKI untuk bersiap menghadapi perhelatan akbar Asian Games. Pasalnya, Sandi memperkirakan jumlah penonton upacara pembukaan Asian Games dengan pengunjung Jakarnaval sama besarnya.



"Nah kita harus pastikan ini jadi ajang untuk mempersiapkan diri kita. Jadi seperti test event dari Asian Games dan Asian Para Games juga," pungkas Sandiaga.



Setelah dua tahun vakum, Jakarnaval kembali digelar tahun ini. Mengangkat tema 'The Spirit of Jakarta', Jakarnaval sekaligus meningkatkan demam Asian Games dan Asian Para Games 2018.



Jakarnaval dilaksanakan Minggu, 8 Juli 2018 mulai pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sekitar 4 ribu peserta akan terlibat dalam pesta rakyat ini.



Pawai Jakarnaval dimeriahkan dengan pasukan pembawa bendera 45 negara peserta Asian Games 2018. Tak hanya itu, peserta juga akan tampil dengan pakaian cabang olahraga Asian Games sebagai ajang promosi.



Peserta Jakarnaval 2018 terbagi menjadi dua rute. Pawai dengan berjalan kaki mulai dari depan Balai Kota Jakarta dan berakhir di sisi barat Silang Monumen Nasional (Monas).



Sedangkan pawai kendaraan hias dimulai dari depan Balai kota, mengitari Patung Arjuna Wiwaha dan berakhir di sisi barat Silang Monas.





(DEN)