DKI Selidiki Penyebab Kematian Pengunjung Diskotek

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusut insiden pengunjung Diskotek Exotic di Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diduga tewas akibat over dosis. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Tinia Budiati menyebut telah mengirim tim untuk menyelidikinya.



"Saya sudah turunkan tim kami ke rumah sakit maupun ke tempat (diskotek)," kata Tinia di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.



Tinia belum bisa berkomentar banyak. Ia mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan tim Pemprov DKI. "Kita sedang dalami untuk kumpulkan data karena sampai sekarang belum dapat data resmi," ujar Tinia.



Tinia membenarkan mendapat informasi adanya pengunjung diskotek tewas di Sawah Besar yang diduga akibat over dosis. Pengunjung itu disebut tewas di Rumah Sakit Husada, Mangga Besar. Namun, Tinia belum bisa memastikan musabab pasti kematian.



"Kalau itu beritanya kan (meninggal) di Rumah Sakit Husada ya, sudah dalam kondisi meninggal. Tapi ada berbusa, nah ini kita akan minta berita acaranya baru akan kita telusuri dari mana," ujarnya.



Sebelumnya, seseorang bernama Sudirman, 47, meninggal di Rumah Sakit Husada, Mangga Besar, Minggu, 1 April. Ia dilarikan ke Husada dari Diskotek Exotic lantaran diduga over dosis.





