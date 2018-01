Polisi Agendakan Pemeriksaan Direktur LBH Jakarta

Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Al Ghifari Aqsa. Dia dimintai keterangan terkait kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan Al Ghifari dimintai keterangan karena pernah membuat pernyataan di salah satu stasiun televisi.



"Ya, betul, yang bersangkutan kami mintai keterangan jam 14.00 WIB. Kita mau klarifikasi keterangannya di acara televisi, sama seperti Dahnil Anzar kemarin," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2018.



Sebelumnya, polisi telah memeriksa Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak, Senin, 22 Januari 2018. Namun, kata Argo, Dahnil tidak memberi informasi berarti untuk penyidik.



Menurut Argo, Dahnil hanya menyampaikan pendapat pribadi saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi swasta terkait kasus Novel beberapa waktu lalu.



Baca: Polisi Klarifikasi Pernyataan Dahnil Anzar Terkait Kasus Novel

"Artinya dia mempunyai pendapatnya sendiri. Dahnil ini tidak melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri," kata Argo.



Dahnil sempat menjadi narasumber dalam program Metro Realitas bertajuk 'Benang Kusut Kasus Novel' yang ditayangkan Metro TV pada 8 Januari 2018. Dalam tayangan tersebut, Dahnil mengungkapkan ada pernyataan beberapa saksi yang berbeda dengan kepolisian. Dahnil juga mengatakan pernyataan lain dalam tayangan terkait kasus Novel.



Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.











(FZN)