Pengembang Pulau Reklamasi C dan D Ajukan Sertifikat HGB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengembang pulau reklamasi, terkhusus pulau C dan D, sudah mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ke Pemerintah DKI Jakarta. Permohonan sertifikat sedang diproses.



"Pulau C dan D lagi ajuin sertifikat HGB-nya di atas tanah pemerintah daerah," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Safullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2017.

Pulau C dan D dikembangkan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Kedua pulau ini sempat dipermasalahkan karena sejumlah hal. Beberapa di antaranya soal jarak antarpulau dan persoalan sambungan pipa di sekitar pulau.Pemprov DKI Jakarta sudah membuat sertifikat Hak Penggunaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI Jakarta di pulau C dan D. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan izin pengembang atas sertifikat HGB."Jadi, DKI sudah dapat HPL. Nanti DKI juga punya sarana prasarana, RTH, fasus dan fasom. Itu baru di Pulau C dan D," kata Saefullah.Untuk pulau-pulau reklamasi lain, lanjut dia, mendapatkan izin prinsip. Izin prinsip baru akan diberikan oleh gubernur atau kepala daerah baru. "Kebijakan kepala daerah nanti," ujar Saefullah.(UWA)